Выстрелом в спину убит депутат Жмеринского горсовета

В Жмеринке Винницкой области 20 августа был убит депутат городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

20 августа в 23.30 в милицию по телефону поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов стреляли. На место выехала следственно-оперативная группа милиции. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у гаража тело мужчины с огнестрельными ранениями в спине. Погибшим оказался 45-летний депутат Жмеринского горсовета.

Предварительно установлено, что погибший подъехал к собственному гаражу и, выйдя из автомобиля, получил выстрел в спину. От нанесенного ранения мужчина скончался на месте преступления.

По факту умышленного убийства согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.