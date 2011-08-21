Луцк получил в руки Почетный флаг Европы

Луцк получил Почетный флаг Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, флаг во время торжественной академии по случаю 926-й годовщины Луцка городскому председателю Николаю РОМАНЮКУ передал национальный советник и почетный член Парламентской Ассамблеи Совета Европы Виктор РАФФИ.

В начале торжественной академии Н.РОМАНЮК отметил: «После Европейского диплома, полученного городом в 2010 году, Почетный флаг Европы свидетельствует о том, что Совет Европы признает достижения Луцка в сохранении яркой самобытности, распространении европейской идеи, налаживании международных контактов, укреплении побратимских связей с зарубежными городами».

В свою очередь В.РАФФИ отметил, что для него «большая честь и удовольствие быть посланцем Европы и вручить Луцку Почетный флаг Европы. Этот знак отличия является чрезвычайно важным для города и стал возможным благодаря усилиям местных властей, которые способствует налаживанию партнерских отношений со многими странами мира».

В завершение церемонии участники группы «Спиваночка» выпустили в небо разноцветные шары под звуки мелодии «Колокола Луцка».

*** Почетный флаг Европы, являющийся одной из степеней системы наград «Приз Европы», был учрежден Комитетом министров Совета Европы в 1955 году. Флаг вышит и украшен золотом.

В целом существует четыре знака отличия: Европейский диплом, Почетный флаг, Щит чести и Европейский приз.

В Украине две степени знаков отличия получили Ивано-Франковск и Одесса.

Харьков завоевал награды четырех уровней.

В прошлом году Луцк наградили Европейским дипломом.