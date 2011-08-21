Литвин: Тимошенко имеет право на своего врача

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО имеет право на обследование врачом, которому доверяет.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в поселке Красноармейск Житомирской области, комментируя по просьбе УНИАН соответствующее заявление Уполномоченного ВР по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

По словам В.ЛИТВИНА, каждый человек должен иметь право на медицинскую защиту. «Конечно, каждый человек должен иметь право на медицинскую защиту, медицинское освидетельствование и медицинское обеспечение в соответствии с нормами и правилами, действующими в Украине», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что в ситуации с Ю.ТИМОШЕНКО "на первое место нужно ставить вопрос здоровья, а потом выходить уже из тех правил и процедур, которые необходимо обеспечить".

По мнению В.ЛИТВИНА, относительно Ю,ТИМОШЕНКО "хорошо бы, если бы все это органично сочеталось", "но каждый поступает, как он действует".

Председатель ВР также отметил, что для закона не существует людей "высшего или низшего политического сорта". "Жизнь - это высшая политическая ценность. Я думаю, что это - правильный подход", - отметил он.