Завтра в двух областях кратковременный дождь

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь во второй половине дня на Волыни и в Ривненской области местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в понедельник ночью 10-15°, на побережье морей 14-19°; днем 21-26°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-25° (в районе Одессы и Евпатории 18°), в Днепре возле Киева 21°.