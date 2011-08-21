Завтра в двух областях кратковременный дождь
13:06, 21 августа 2011Общество
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Прогноз погоды на 22 августа
Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь во второй половине дня на Волыни и в Ривненской области местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура в понедельник ночью 10-15°, на побережье морей 14-19°; днем 21-26°.
В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 22-24°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-25° (в районе Одессы и Евпатории 18°), в Днепре возле Киева 21°.
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