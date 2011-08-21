Кировоград просит Януковича учредить государственную премию

Депутаты Кировоградского областного совета обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ по поводу учреждения государственной премии имени Александра Гиталова.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии облсовета 19 августа.

В обращении депутаты отметили выдающуюся роль А.Гиталова в поднятии престижа труда хлеборобов, воспитании подрастающего поколения, утверждении заботливого отношения к земле.

«А.Гиталов - знатный механизатор, новатор колхозного производства, выдающийся хлебороб Украины, государственный и общественный деятель - родился в 1915 году в селе Камышоватое Новоукраинского района Кировоградской области. Простой крестьянин, он стал отличным механизатором, в совершенстве изучил работу сельскохозяйственной техники, на практике доказал, что и в наших условиях возможно выращивать кукурузу, обрабатывая одним трактором 100 гектаров. Позже - по 120-140 гектаров. В 1956 году выступил инициатором комплексной механизации выращивания пропашных культур. Через его бригаду - Всесоюзную школу передового опыта - прошло 12 тысяч механизаторов из всех регионов бывшего СССР, село Камышоватое называли «Степной Академией», - говорится в обращении.

В мае 2015 года исполняется 100 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда А.Гиталова.

«Опыт А.Гиталова в современных условиях широкого внедрения механизации, сокращения затрат ручного труда в агропромышленном производстве и, соответственно, уменьшения потребности в количестве занятых работников необходимо изучать и внедрять для сохранения украинского села. Учитывая вышеизложенное, по случаю 100-й годовщины со дня рождения выдающегося украинца, с целью награждения лучших работников агропромышленной отрасли, Кировоградский областной совет обращается к Вам, уважаемый Виктор Федорович, учредить государственную премию Украины имени Александра Васильевича Гиталова», - говорится в обращении.

Областная премия имени А.Гиталова присуждается Кировоградским облсоветом ежегодно и является знаком отличия, которым награждаются работники агропромышленной отрасли за весомый вклад в повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Премия устанавливается в трех номинациях: «Лучший тракторист», «Лучшая трактористка» и «Лучший руководитель агроформирования».