Ночью в огне погибли дети 6 и 7 лет

Киев. 21 августа. УНИАН. Сегодня в 00.50 в с. Лобачев Володарского района Киевской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека, в том числе два ребенка (2005 и 2004 г.р.).

В 1.50 подразделением пожарно-спасательной службы пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.