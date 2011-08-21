Ночью в огне погибли дети 6 и 7 лет
10:25, 21 августа 2011Общество
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Трагедия в Киевской области
Киев. 21 августа. УНИАН. Сегодня в 00.50 в с. Лобачев Володарского района Киевской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека, в том числе два ребенка (2005 и 2004 г.р.).
В 1.50 подразделением пожарно-спасательной службы пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.
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