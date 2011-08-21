В Тернополе празднуют юбилей первого Певческого поля в Украине

В Тернополе начался двухдневный фестиваль «Молюсь за тебя, Украина!» по случаю 25-летия открытия первого Певческого поля в Украине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, в рамках фестиваля на территории Певческого поля пройдет праздник народных ремесел и фольклора «Тернопольские обереги из народных источников», хореографические показательные выступления «Танцевальное лето-2011», после чего состоится концертная программа.

В воскресенье, 21 августа, участники фестиваля пройдут марш-парадом по центральным улицам города. А на Певческом поле, начиная с 16 часов, будут выступать художественные коллективы Украины – Буковинский ансамбль песни и танца, ансамбль песни и танца «Казаки Подолья» Хмельницкой областной филармонии, другие художественные коллективы из разных областей Украины. Завершить программу концерт Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г. Веревки и праздничный фейерверк.

Справка УНИАН. Певческое поле в Тернополе открыли в 1986 году в парке Национального возрождения. По случаю 25-летия Певческого поля была проведена его капитальная реконструкция.