Игровые автоматы ведут в суд

С начала 2011 года органы прокуратуры Ровенской области возбудили 9 уголовных дел по фактам нарушения законодательства об игорном бизнесе, вынесли 55 постановлений о возбуждении административных производств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, за этот период внесено 34 представлений и предписаний с требованием устранить нарушения в сфере игорного бизнеса, по документам прокурорского реагирования уже привлечен к ответственности 21 человек.

Из числа переданных в суд уголовных дел о преступлениях в сфере игорного бизнеса 4 рассмотрено с вынесением обвинительных приговоров.

В частности, приговором Ровенского районного суда 34-летний житель Ровно присужден к уплате штрафа в размере 850 гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься хозяйственной деятельностью сроком на 2 года. Следствием доказано, что указанный гражданин, зная о существовании специального запрета в сфере игорного бизнеса, использовал на протяжении декабря 2010 - января 2011 года в арендованном помещении в поселке Клевань для получения прибыли 14 игровых автоматов.

Такое же наказание получил костопольчанин, 1982 г.р. Согласно решению Здолбуновского районного суда он признан виновным в том, что на протяжении сентября-октября прошлого года он осуществлял деятельность по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса в арендованном помещении в г.Здолбунов и получал доход, используя 7 игровых автоматов.