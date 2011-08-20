На Волыни построят две новые сельские школы

На Волыни заложили капсулы под строительство двух новых школ. Одну из них построят в с. Белин Ковельского района, вторую – в селе Любохини Старовыжевского района. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской ОГА.

Как отмечено в сообщении, школа а с. Белин Ковельского района будет построена рядом с действующей. В настоящее время здесь учатся 138 детей. Жители этого населенного пункта много лет подряд ожидали начала строительства местной школы, поскольку Белин – перспективное, пригородное село, расположенное в 9 км от города Ковель. В нем живет 1259 жителей, из них 257 детей. Поэтому новая школа рассчитана на почти 200 ученических мест. Помещение же действующей школы в перспективе будет реконструировано под дошкольное учебное заведение.

Строительство этого образовательного заведения было внесено в перечень объектов, которые финансируются в 2011 году за счет субвенции Госбюджета. Проектно-сметная документация изготовлена за средства местного бюджета. Ремонтные работы будет осуществлять совместное украинско-польское предприятие «Shynaka Украина». В этом году на строительство учебного заведения правительство выделило 3,2 млн. грн, в следующем планируется – 10 млн. грн.

Общеобразовательная школа I-III ступени в селе Любохини Старовыжевского района рассчитана на 198 ученических мест. В 2010-2011 году в действующей школе училось 263 детей, а в 2011-2012 ожидается 290.

Общая стоимость строительства – 32 млн. грн. По словам главы облгосадминистрации Борис КЛИМЧУКА, норматив введения объекта в эксплуатацию – 17 месяцев.

По словам главы облгосадминистрации, «уже в этом году на строительство и реконструкцию школ, больниц и других заведений нам удалось привлечь в область 120 млн. грн. Это в пять раз больше, чем в прошлом году и в 13 – чем в 2009 году».