"Украинский Севастополь" просит достроить коллегиум

Общественный комитет «Украинский Севастополь» обратился к главе Севастопольской городской государственной администрации Владимиру ЯЦУБЕ с просьбой активизировать начатое несколько лет назад строительство школы-коллегиума на 720 мест с украинским языком обучения.

Об этом сказано в переданном УНИАН открытом обращении комитета к председателю городской администрации.

«Известно, что прежняя власть по-разному относилась к праву севастопольцев разных национальностей на получение образования на государственном языке: от содействия этому амбициозному для города проекту со стороны Сергея КУНИЦЫНА до полного саботажа Валерием САРАТОВЫМ (С.КУНИЦЫН и В.САРАТОВ - предшественники В.ЯЦУБЫ на должности главы СГГА — УНИАН). При начальной стоимости проекта 46 млн. грн. Из-за долгостроя она (стоимость) поднялась до 92 млн. грн. Строителями освоено всего 26 млн. грн. Государственное финансирование отсутствует в последние два года, а выделенные в 2010 году 4 млн. 600 тыс. грн. предыдущая власть использовала по нецелевому назначению», - заявляет комитет «Украинский Севастополь».

В организации надеются, что В.ЯЦУБА сможет «закончить строительство украинской школы-коллегиума, чем будете способствовать появлению в нашем городе лучшего образовательного заведения Юга Украины».

«Севастопольцы, имеющие прогрессивные взгляды на развитие образования в обществе и желающие дать своим детям высококачественное образование на государственном языке», будут благодарны председателю горгосадминистрации за строительство украинской школы.