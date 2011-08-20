Томенко - Азарову: похоже, будет как в прошлый раз

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение премьер-министру Украины Николай АЗАРОВУ с просьбой способствовать надлежащему обеспечению всех учебных заведений страны необходимым объемом учебной литературы к началу учебного года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер напомнил, что прошлый учебный год многим педагогам и школьникам запомнился тем, что учебники к ним поступили только в конце учебного года – в апреле 2011 года.

Н.ТОМЕНКО также напомнил, что в ответ на его депутатское обращение Генеральная прокуратура Украины установила, что Министерство образования и науки Украины не «обеспечило надлежащее выполнение полномочий в соответствии с требованиями Закона Украины «Об образовании» относительно выпуска учебников для школьников». В частности, в ответе отмечалось, что в целом в 2010 году не выполнен государственный заказ по изданию учебников и учебных пособий в общем количестве 171 тыс. экземпляров. Выпуск отдельных учебников был начат только после 1 сентября 2010 года. Как следствие, учебная литература для учеников 2-го, 5-го и 10-го классов была доставлена со значительным опозданием. Кроме того, во время формирования государственного заказа на издание учебной литературы не были учтены предложения заведений образования о реальной потребности регионов в количестве и перечне необходимых учебников. Так, учебников для учеников 2-го класса заказано и напечатано только 40,5% от фактической потребности. При отсутствии средств на доставку учебной литературы более 1 млн. экземпляров учебников для учеников 10-го класса так и не были доставлены в учебные заведения.

«К сожалению, в этом году ситуация со своевременным обеспечением учебников также вызывает беспокойство», - отметил в своем обращении вице-спикер.

В частности, он сообщил, что, по данным Херсонского городского управления образования, по состоянию на вторую половину августа в город централизованно доставлено лишь 11% от необходимого количества учебников для 11-го класса русскоязычных школ и 30% - для 11-го класса украиноязычных школ. Подобное состояние дел и в других регионах, добавил Н.ТОМЕНКО.