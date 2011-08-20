Ребенок самой старшей матери Украины развивается нормально

Ребенок самой старшей матери Украины, 66-летней Валентины ПИДВЕРБНОЙ, которая проживает в Чернигове, развивается нормально.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач 1-й детской поликлиники г. Чернигова Владислав КУХАР.

По его словам, врачи продолжают посещать В.ПИДВЕРБНУЮ.

"Ребенок подрастает, развивается в соответствии со своим возрастом", - сообщил В.КУХАР. Он также сказал, что сейчас удалось найти общий язык с самой старшей мамой страны, и она, в основном, выполняет рекомендации медиков, хотя часто, как и любая мать, имеет свою точку зрения по поводу ухода за ребенком.

Также В.КУХАР отметил, что В.ПИДВЕРБНАЯ привела в порядок квартиру, приобрела мебель и создала необходимые условия для дочери. В бытовых вопросах ей помогает женщина, которую наняли благотворители из России, но за дочкой Анной, которой вот-вот исполнится полгода, В.ПИДВЕРБНАЯ ухаживает лично.

Как сообщалось, 22 февраля этого года 65-летняя жительница Чернигова В.ПИДВЕРБНАЯ родила девочку, которая появилась на свет благодаря методу искусственного оплодотворения.

До этого пенсионерка, которая после смерти матери проживала одиноко, очень мечтала о ребенке и деньги для искусственного оплодотворения собирала несколько лет.

Женщина считается самой старшей матерью нашего государства, что зафиксировано в Книге рекордов Украины.