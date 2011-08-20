Эксперт: максимум инфляции уже пройден

Национальный банк Украины считает возможным удержание инфляции по итогам 2011 года на уровне однозначного числа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины Юрий КОЛОБОВ.

«По нашему мнению, максимум инфляции уже пройден, она будет в пределах 10% за год», - сказал Ю.КОЛОБОВ. Кроме того, он отметил, что сегодняшние показатели дают надежду на то, что возможно и выполнение правительственного прогноза. Зампредседателя НБУ также сообщил, что прогноз Национального банка Украины по показателю инфляции на 2012 год будет готов в октябре-ноябре текущего года. При этом он отметил уверенность регулятора в том, что инфляция будет снижаться.

По словам Ю.КОЛОБОВА, предварительно НБУ прогнозирует инфляцию в 2012 году на уровне 7-8%.

Справка УНИАН. В госбюджете Украины на 2011 год предусмотрен уровень инфляции (декабрь к декабрю) 8,9%.