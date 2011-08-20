За взятку задержали редактора районной газеты

Сотрудники Управления СБУ в Черниговской области задержали во время получения взятки редактора одной из районных газет, которая находится в коммунальной собственности (учредители – районный совет и райгосадминистрация).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в области.

Установлено, что должностное лицо вымогало от субъекта предпринимательской деятельности 500 долларов за оформление его внештатным корреспондентом издания и выдачи соответствующего удостоверения.

Сотрудники спецслужбы задержали редактора газеты с поличным при получении им взятки в сумме 3 тыс. грн.

Прокуратура Черниговской области в отношении задержанного возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. По делу продолжается следствие.