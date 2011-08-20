Два бомжа перерезали горло сторожу за картошку

В Донецкой области двое мужчин убили сторожа садового товарищества, помешавшего им воровать картошку.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, в дежурную часть Красноармейского горотдела милиции обратился житель г. Димитрова с сообщением о том, что на территории садового товарищества он обнаружил труп 57-летнего сторожа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции были задержаны двое ранее судимых мужчин, 21 и 29 лет.

Как рассказал начальник уголовного розыска Красноармейского горотдела милиции Владимир КЛУНДУК, оба задержанные вели бродяжнический образ жизни, не работали, перебивались случайными заработками. В тот вечер молодые люди в очередной раз хотели «подзаработать», для чего стали выкапывать картошку на чужом огороде. Там их и застиг сторож товарищества, которого воры хладнокровно убили, перерезав горло.

По факту умышленного убийства в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Задержанные взяты под стражу.