Под обвалом на шахте им. Стаханова остались два горняка

В городе Димитров Красноармейского района Донецкой области на шахте им. Стаханова (ПАО «Укрвуглебуд») обрушением застигнуты два горняка, судьба их неизвестна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

Согласно сообщению, обрушение пород кровли на шахте произошло сегодня в 18:17 на горизонте 825 м, в тупиковой горной выработке.

К поисково-спасательным работам привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля и работники шахты.

Работа шахты не прекращалась.