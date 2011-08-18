Под обвалом на шахте им. Стаханова остались два горняка
22:40, 18 августа 2011Общество
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Сообщение из Димитрова
В городе Димитров Красноармейского района Донецкой области на шахте им. Стаханова (ПАО «Укрвуглебуд») обрушением застигнуты два горняка, судьба их неизвестна.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.
Согласно сообщению, обрушение пород кровли на шахте произошло сегодня в 18:17 на горизонте 825 м, в тупиковой горной выработке.
К поисково-спасательным работам привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля и работники шахты.
Работа шахты не прекращалась.
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