Умер создатель мультфильма про Карлсона

В Москве скончался известный советский художник-мультипликатор Анатолий Савченко, сообщает "Эхо Москвы".

Помимо знаменитой версии произведения Астрид Линдгрен, А.Савченко создал образы таких любимых детьми мультфильмов, как "Петя и Красная Шапочка", "Вовка в тридевятом царстве", "Щелкунчик", "Возвращение блудного попугая".

Автору легендарных мультиков про Малыша и Карлсона было 87 лет. В последние годы художник рисовал иллюстрации к детским книгам.