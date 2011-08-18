Умер создатель мультфильма про Карлсона
22:16, 18 августа 2011Общество
1748
Анатолию Савченко было 87 лет
В Москве скончался известный советский художник-мультипликатор Анатолий Савченко, сообщает "Эхо Москвы".
Помимо знаменитой версии произведения Астрид Линдгрен, А.Савченко создал образы таких любимых детьми мультфильмов, как "Петя и Красная Шапочка", "Вовка в тридевятом царстве", "Щелкунчик", "Возвращение блудного попугая".
Автору легендарных мультиков про Малыша и Карлсона было 87 лет. В последние годы художник рисовал иллюстрации к детским книгам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter