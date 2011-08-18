Украина и Польша упростят визовый режим для болельщиков

Украина и Польша предварительно договорились об установлении льготного визового режима для футбольных болельщиков во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 17 августа в ведомстве состоялись консультации по консульско-правовым вопросам на уровне руководителей консульских служб внешнеполитических ведомств Украины и Республики Польша.

В ходе консультаций были обсуждены вопросы организации пропуска через украинско-польскую государственную границу участников финальной части Евро-2012, а также создания совместных консульских пунктов для предоставления помощи гражданам.

Польская сторона, в частности, проинформировала о запланированном упрощении порядка выдачи виз для въезда украинских болельщиков в РП - таким лицам будут оформляться визы на основании билетов на футбольные матчи. Срок действия виз будет определяться в зависимости от типа билетов (по количеству матчей).

Руководители консульских служб обсудили миграционно-визовую проблематику, состояние украинско-польского сотрудничества в консульской сфере, перспективы последующей либерализации визового режима на двустороннем уровне и в рамках ЕС, защиты прав и интересов граждан двух стран.

Они констатировали, что в целом надлежащее выполнение польской стороной положений Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз (консульские учреждения Польши в Украине в 2010 году выдали гражданам Украины 302 тыс. 679 виз, что составляет около 33% всех виз, выданных на территории Украины странами-участницами Шенгенского соглашения). В то же время, при среднем количестве визовых отказов посольств стран-членов ЕС, которые являются сторонами Соглашения, на уровне 4% в 2010 г., соответствующий показатель для Польши составлял 2,9% - что является одним из самых низких показателей среди консульских учреждений шенгенских стран.

Руководители консульских служб также высоко оценили эффективность реализации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о правилах местного приграничного движения. В соответствии с полученными статистическими данными, за первое полугодие 2011 года гражданам Украины было выдано 14 тыс. 487 разрешений на пересечение польской границы.

В контексте последующей либерализации визового режима для граждан Украины польской стороне было предложено рассмотреть вопрос отмены консульских сборов за оформление долгосрочных (национальных) виз, и передан на рассмотрение проект соответствующего двустороннего соглашения.

Польская сторона задекларировала полную поддержку на политическом уровне усилий Украины, направленных на последующее упрощение визового режима с ЕС, и отметила, что проведенная в Украине работа в части выполнения соответствующего Плана действий положительно оценивается Евросоюзом.

Представители МИД Польши заявили о готовности оказать украинской стороне любую консультативную и техническую помощь в выполнении мероприятий, предусмотренных Планом действий.