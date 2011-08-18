Погода на завтра

Завтра в восточных областях Украины местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный с переходом в западных областях на юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, в восточных областях и в южной части 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, на юге и Закарпатье до 30°.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем около 25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-26°, в районе Одессы 18°, в Днепре возле Киева 21°.