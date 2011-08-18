Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9990/8,0010 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2763/0,2766, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5290/11,5335.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4409/1,4411 (среда — 1,4377/1,4379).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.