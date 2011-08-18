24 августа на Майдане будут играть 6 военных оркестров

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве на Майдане Незалежности пройдут показательные праздничные выступления шести ведущих военно-музыкальных коллективов Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, концертную программу подготовили более 500 военных музыкантов под руководством военно-музыкального управления Генерального штаба ВСУ, в частности, лауреаты международных фестивалей военных духовых оркестров: Заслуженный академический оркестр Украины – образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Украины под руководством подполковника Игоря БЫКОВСКОГО, военно-музыкальный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины под руководством заслуженного артиста Украины майора Александра ШЕВЧУКА, Центр военно-музыкального искусства Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во главе с заслуженным артистом Украины капитаном 2-го ранга Андреем ВЫСОВЕНЕМ, Центр военно-музыкального искусства Воздушных сил ВС Украины во главе с майором Юрием КОВАЛЬЧУКОМ, а также Южный и Западный территориальные центры военно-музыкального искусства (художественные руководители, соответственно, заслуженный артист Украины подполковник Иван ЧИРКА и капитан Богдан КАТРИНЯК).

Военные музыканты подарят слушателям музыкальные произведения, в основу которых положены лучшие произведения украинской и мировой музыкальной культуры. В репертуаре, подготовленном военными оркестрами, попурри из украинских народных мелодий, музыкально-хореографические и вокально-хореографические композиции, аранжировки национальных эстрадных песен, военные и казацкие марши, композиции из песен времен Великой Отечественной войны и шоу-дефиле.

Музыканты приглашают всех желающих киевлян и гостей столицы прийти 24 августа на центральную площадь столицы в 17.00.