Евро на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9990/8,0010, к 12:00 сузился спрэд - 7,9997/8,0002 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2782/0,2785, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2782/0,2783. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 28,7449 (-0,0571).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4377/1,4379, изменяясь достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,5015/11,5065, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5200/11,5245.