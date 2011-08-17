Погода на завтра

Завтра в Украине осадки не ожидаются, только в Крыму, Приазовье и в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы ветра 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 22°, на крайнем западе около 10°; днем 22-27°, в южной части до 30°.

В Киевской области в четверг осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в районе Одессы 20°, в Днепре возле Киева 22°.