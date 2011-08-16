Азаров отказался от «белорусской дружбы» с Россией

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Николай АЗАРОВ исключает развитие энергетического сектора Украины по белорусскому сценарию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

«Украина идет своим путем, Беларусь - своим», - сказал Н.АЗАРОВ, при этом не уточнив деталей.

В свою очередь вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает оптимальным вариант, когда в модернизации украинской газотранспортной системы будут принимать участие и российская, и европейская сторона, а контроль Украина сохранит за собой.

С.ТИГИПКО также отметил, что развитие энергетического сектора Украины не ограничивается исключительно газотранспортной системой.

Как сообщал УНИАН, глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО 15 августа в Сочи высказал мнение, что развитие сотрудничества России и Украины в газовой сфере могло бы строиться по той же модели, что и с Беларусью.

Напомним, «Газпрому» принадлежит 50% акций белорусского газотранспортного предприятия «Белтрансгаз», в настоящее время ведутся переговоры о покупке еще 50%.