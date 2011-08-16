Цены на нефть падают

Цены на нефть во вторник, 16 августа, понижаются в среднем на 0,2-0,4% на фоне опасений инвесторов относительно возможного снижения спроса на энергоресурсы из-за замедления темпов роста мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов.

"Американская экономика несколько слабее, чем кто-либо мог предвидеть в это время года, некоторые индикаторы из Европы говорят о том же", - пояснил агентству аналитик National Australia Bank Ltd. в Мельбурне Бен Уэстмор.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 6:51 понизилась на 0,38 дол., или на 0,43%, до 87,50 долл. за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,26 долл., или 0,24%, составив 109,65 дол. за баррель.

Международное рейтинговое агентство Moody`s в понедельник, 15 августа, пересмотрело в сторону понижения прогноз по росту реального ВВП США на второе полугодие 2011 года - теперь показатель оценивают на уровне 2% против 3,5%.

ТСН