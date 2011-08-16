Минобороны Украины объявило об осеннем призыве

Министр обороны Михаил Ежель подписал приказ, согласно с которым в октябре-ноябре 2011 года на срочную военную службу будет призвано 26,6 тыс. граждан Украины мужского пола 1986-1993 гг. рождения, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Как сообщает Департамент прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины в понедельник, в Вооруженные силы Украины будет призвано 20 тыс. лиц, во Внутренние войска Министерства внутренних дел Украины – 5,5 тыс. человек, еще 1,1 тыс. лиц будут проходить службу в Государственной специальной службе транспорта.

Кроме того, в соответствии с приказом, в октябре-ноябре также будут освобождены в запас из рядов ВСУ военнослужащие, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы.

Министр обороны также поручил своему первому заместителю, а также начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему ВСУ обеспечить организованное принятие молодого пополнения, создание необходимых бытовых условий их службы и освобождения военнослужащих, которые выслужили установленные сроки военной службы, поддержку военной дисциплины, соблюдение уставных взаимоотношений между военнослужащими.

В Минобороны отмечают, что, согласно постановления Кабинета министров от 3 августа 2011 года, объем расходов для проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-ноябре 2011 года составляет 1 715,7 тыс. грн.

ТСН