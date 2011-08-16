Каждый третий уволенный работал на Черноморский флот

На предприятиях, в учреждениях и организациях Севастополя с начала года фактически высвобожден в связи с сокращением 941 человек, что на 7,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие высвобождения коснулись гражданского персонала подразделений Черноморского флота Российской Федерации – 281 человек или почти 30% от общего количества сокращенных работников, сообщили УНИАН в городском центре занятости.

При этом в январе - июле текущего года в базе данных городской службы занятости насчитывалось 5360 вакансий, которые поступили от 965 работодателей. 22,1% поступивших вакансий укомплектованы при содействии городской службы занятости.