Каждый третий уволенный работал на Черноморский флот
04:10, 16 августа 2011Общество
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Сообщает Севастопольский центр занятости
На предприятиях, в учреждениях и организациях Севастополя с начала года фактически высвобожден в связи с сокращением 941 человек, что на 7,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшие высвобождения коснулись гражданского персонала подразделений Черноморского флота Российской Федерации – 281 человек или почти 30% от общего количества сокращенных работников, сообщили УНИАН в городском центре занятости.
При этом в январе - июле текущего года в базе данных городской службы занятости насчитывалось 5360 вакансий, которые поступили от 965 работодателей. 22,1% поступивших вакансий укомплектованы при содействии городской службы занятости.
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