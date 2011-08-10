Инсулиновый завод требуют вернуть под контроль государства

Эксперты обеспокоены ситуацией вокруг захвата инсулинового завода «Индар» и настаивают, что это стратегическое предприятие должно контролироваться государством.

Как заявили в комментарии УНИАН глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, «я встревожена ситуацией, сложившейся на заводе "Индар", в связи с тем, что один миллион украинских граждан находится на учете инсулинозависимого диабета, а эксперты-эндокринологи говорят, что эта цифра может быть и выше. Обеспечивать этих граждан инсулином - государственная задача».

Как отметила Т.БАХТЕЕВА, «как врач я принимала больных, которые применяли украинский инсулин, и это сказывалось на их здоровье благоприятным образом. Поэтому стратегически важно, чтобы это предприятие принадлежало государству».

Депутат напомнила, что сразу же после открытия очередной сессии парламента «наш комитет рассмотрит этот вопрос - мы подадим запросы в прокуратуру, в СБУ, направим депутатскую группу на предприятие. Наиболее важно то, что завод должен сохранить свою производительность в полном объеме».

В Международной диабетической ассоциации Украины заявляют, что пакет акций завода должен быть возвращен в государственную собственность. Для этого сейчас должны быть приложены все необходимые усилия со стороны ответственных за это структур. Завод "Индар" - это стратегический объект, и он, безусловно, должен контролироваться государством, заявила УНИАН представитель ассоциации Людмила ПЕТРЕНКО.

«Кроме того, государство должно следить за качеством производимого продукта, инициировать проверки его качества. Такая необходимость может возникнуть - и за время своей практики ассоциация получала жалобы больных относительно качества препаратов. Мы обращались в ответственные структуры, однако установить ничего так и не удалось - ведь надлежащую экспертизу так никто и не провел, у нас было впечатление, что наши обращения всем безразличны», - сказала Л.ПЕТРЕНКО.

По ее мнению, «сейчас необходимо проверить, какое оборудование осталось на данный момент на заводе, можно ли на этом оборудовании производить генно-инженерные инсулины действительно высокой очистки, и контролировать качество этих инсулинов на постоянной основе. Сейчас эта информация остается закрытой для общества и заинтересованных в этой информации больных. То есть, государство должно не только вернуть себе пакет акций завода, но и тщательнее следить за его работой, реагировать на обращения граждан - ведь от этого зависит их здоровье».

В свою очередь заведующий кафедрой эндокринологии с курсом клинической фармакологии Львовского медицинского университета профессор Александр СЕРГИЕНКО убежден, что таким предприятием как «Индар» не могут управлять люди, не посвященные в тонкости производства инсулина, подобное предприятие должны возглавлять люди науки. По словам А.СЕРГИЕНКО, «профессор Алексей ЛАЗАРЕВ, возглавлявший предприятие многие годы, в этой области, конечно признанный авторитет: и как опытный производственник, и как ученый с мировым именем».

Также ученый высказал мнение: поскольку государство гарантирует бесплатное обеспечение инсулином детей, стариков, "Индар" должен быть собственностью государства, а не частных структур.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Индар» основан 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины № 82 от 29 января 1997 года «Об организации производства отечественных инсулинов». На данный момент предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

По свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых собственников предприятия. По словам работников завода, 70% акций «Индара», ранее принадлежавших государству, сейчас перешли к частным лицам.

11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

Однако, по информации бывшего руководства завода, часть рабочих завода огласили бессрочную забастовку.

27 июля бывшие руководители ЗАО «Индар» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просят принять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.