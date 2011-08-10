Бразильская компания готова осваивать шельф Черного моря

Государственная нефтегазовая компания Бразилии Petrobras готова инвестировать в разработку украинской части шельфа Черного моря.

Об этом сказал посол Федеральной Республики Бразилия в Украине Антонио Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО в ходе встречи 9 августа с министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем ЗЛОЧЕВСКИМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды.

В сообщении отмечается, что главная тема встречи - перспектива привлечения бразильских инвестиций в украинскую геологию и возможность создания совместных предприятий по производству биотоплива.

«Бразилия - один из мировых лидеров в сфере глубоководного бурения. Мы надеемся, что бразильские инвестиции будут привлечены к освоению шельфа Черного моря», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что для инвесторов предложено два открытых месторождения сланцевого газа – Олешское и Юзовское.

В свою очередь, посол Бразилии сообщил, что компания Petrobras уже сделала официальный запрос на информацию о состоянии месторождений шельфа Черного моря, и готова на значительные инвестиции в эту отрасль.

Также посол обратил внимание на заинтересованность Petrobras в создании в Украине совместного предприятия по производству биотоплива. «Такое предприятие могло бы удовлетворить не только потребности Украины, но и экспортировать значительную часть своей продукции в Евросоюз», - заявил он.

Посол Бразилии пригласил министра экологии посетить его страну с рабочим визитом для проведения непосредственных переговоров с потенциальными инвесторами. Стороны договорились, что этот визит будет осуществлен в ближайшее время.

Справка УНИАН. Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) – бразильская государственная нефтегазовая компания. Штаб-квартира компании расположена в Рио-де-Жанейро.

Petrobras специализируется на операциях в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и природного газа в Бразилии и других странах (Ангола, Аргентина, Боливия, Колумбия, Нигерия, США и др.). Также компания занимается производством биотоплива и выработкой электроэнергии.