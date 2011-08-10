США сохранят учетную ставку на нулевом уровне еще минимум два года

Федеральная резервная система США (ФРС) решила оставить без изменений учетную ставку межбанковского кредита - на уровне от нуля до 0,25 процента годовых.

Американский Центробанк также заявил, что рассчитывает удерживать низкие ставки, по меньшей мере, до середины 2013 года, так как, по оценке экспертов ФРС, экономика США в ближайшие два года останется ослабленной, и в этом году будет расти медленней, чем прогнозировалось.

После этого на биржевых торгах в США и Европе был отмечен рост – после резкого падения котировок днем ранее.