Открыт мемориал на месте Чудновской битвы

9 августа в урочище Шабелянка вблизи Чуднова Житомирской области торжественно открыт и освящен духовенством Мемориал "Чудновская битва" в честь погибших в битве 1660 года.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в церемонии приняли председатель Житомирского областного совета Иосиф ЗАПАЛОВСКИЙ, глава Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК, представители районных советов и общественных организаций области, казачество, духовенство, местные жители и журналисты.

По случаю открытия мемориала состоялся митинг, во время которого его участники говорили об истории и провели параллель с настоящим временем.

В частности, отмечалось, что украинские политики должны научиться договариваться. "Украинцы должны учиться на своих исторических ошибках, одной из которых является участие в упомянутой битве казаков, воевавших как на польской, так и на русской стороне", - отметил на митинге атаман Житомирского краевого казацкого общества "Полесская Сечь" Анатолий ШЕВЧУК.

"Считаю открытие мемориала знаковым событием как для Житомирщины, так и для всей Украины, ведь украинцы должны знать свою историю для того, чтобы не делать политических ошибок сегодня», – отметил во время выступления С.РЫЖУК.

Мемориал создан на средства спонсоров, в том числе и С.РЫЖУКА. Сооружение представляет собой гранитную часовню длиной несколько метров, в середине которой - древний крест, который сохранился со времен Чудновской битвы. Автор проекта - чудновский архитектор Анатолий САВЧЕНКО.

Документы о месте Чудновской битвы исследовал житомирский историк Иван ЯРМОШИК, который рассказал о ходе исследований на митинге.

Справка УНИАН. Чудновская битва состоялась 27 сентября - 2 ноября 1660 года во время русско-польской войны 1654-1667 годов. Русское войско капитулировало перед польским войском, после того как союзники русских - казаки Юрия ХМЕЛЬНИЦКОГО - заключили новое соглашение с Речью Посполитой.