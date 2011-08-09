Омбудсмены Украины и России встретятся официально

В Харькове в сентябре состоится официальная встреча Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Нины КАРПАЧЕВОЙ и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира ЛУКИНА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя - руководителя аппарата ОГА Василия ХОМУ, встреча, ориентировочно, состоится 16–19 сентября.

По данным В.ХОМЫ, омбудсмены обсудят вопросы пересечения государственной границы.

Заместитель председателя ОГА отметил, что сегодня в Харькове состоялась подготовительное перед встречей Уполномоченных совещание по вопросам пересечения российско-украинской границы через пункты пропуска, расположенные на территории Харьковской области.

В совещании приняли участие представитель Уполномоченного - руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерий ТЕРЕЦ, начальник Харьковского пограничного отряда Виктор МЕЛЬНИЧЕНКО, первый заместитель начальника Харьковской областной таможни Александр МИРЗА, представители облгосадминистрации. В ходе заседания обсуждались сложности, с которыми сталкиваются граждане Украины и России во время пересечения государственной границы, а также возможные пути решения проблем, которые могут возникнуть при реконструкции международного автомобильного пункта пропуска «Гоптевка».