Двое подростков нашли снаряд на полигоне

На Волыни из-за взрыва боєприпаса погиб один подросток, еще один госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, один парень погиб и еще один госпитализирован с тяжелыми ранениями в районную больницу в результате детонации боеприпаса в селе Поворске Ковельского района Волынской области.

Сообщение о происшествии поступило на оперативно-диспетчерский пункт Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Волынской области в 14:45.

Как выяснилось, юноши нашли на территории действующего полигона воинской части взрывоопасный предмет и принесли его домой. Устройство сдетонировало во время попытки его разобрать. Обстоятельства события и тип взрывоопасного предмета устанавливаются.

МЧС призывает граждан соблюдать правил безопасности при выявлении боеприпасов.