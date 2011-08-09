Милиция блокировала центр Харькова ради раздачи презервативов?

В Харькове милиция окружила площадь Свободы, где в 18.00 должна начаться акция протеста против ареста экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, работники милиции плотной цепью отгородили площадь Свободы со стороны улицы Сумской, гостиницы «Харьков», парка имени Шевченко и памятника Ленину.

Стражи порядка никого не пускают на площадь и отказываются комментировать ситуацию, отмечая, что «проход на площадь Свободы не желателен, потому что сейчас будет проходить тренировка танцевального проекта «Майданс».

В то же время, на площадь вышли около 40 молодых людей – некоторые в футболках волонтеров Евро-2012 – и начали цветным мелом рисовать на асфальтовом покрытии площади. По словам женщины – представителя харьковского городского центра социальных служб для семьи и молодежи, на площади проходит акция «Мой любимый Харьков», в рамках которой проходит конкурс рисунков «Харьков – город будущего», а также раздача прохожим контрацептивов и буклетов с просветительской информацией об опасности СПИДа.

Вместе с тем, в парке имени Шевченко, возле главного корпуса Харьковского национального университета имени Каразина, остановились три милицейских автомобиля, возле которых стоят бойцы милицейского подразделения «Грифон», снаряженные бронежилетами, касками и дубинками.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в 18.00, на площади Свободы должна начаться бессрочная акция протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО. По словам заместителя председателя харьковской облорганизации ВО «Батькивщина» Валерия ДУДКО, акция начнется пикетированием здания Харьковской облгосадминистрации с дальнейшей установкой палаток и формированием палаточного городка.

По словам В.ДУДКО, на площади Свободы пикетирующие будут собирать подписи за освобождение Ю.ТИМОШЕНКО, а также будут требовать отстранения от дела судьи Родиона КИРЕЕВА.

По данным пресс-службы Харьковского городского совета, Харьковский окружной административный суд запретил ХОО ПП ВО «Батькивщина» проводить акцию протеста на площади Свободы. Кроме того, согласительная комиссия исполнительного комитета Харьковского городского совета отказала представителям Харьковской городской организации политической партии «Народный Рух Украины» в проведении акции протеста. Соответствующие документы согласительный совет передал в Харьковский окружной административный суд для принятия решения.