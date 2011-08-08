Католики добиваются возвращения костела в Севастополе

В Севастополе за месяц проводимой бессрочной информационной акции собрано более 10 тысяч подписей в пользу возврата верующим здания бывшего костела - храма священномученика Климента Римского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил настоятель римско-католической общины Севастополя отец Юрий ЗИМИНСКИЙ. «За последний месяц мы собрали 10263 подписей. Из них около 2 тысяч - подписи гостей города. Остальные подписи - это подписи горожан. И нам очень важно мнение севастопольцев. Понимая, что нас поддерживают, мы пока приостановили акцию: в конце концов, людям надо и работать, и по дому обязанности выполнять, и отдыхать», сказал священник.

По словам Ю.ЗИМИНСКОГО, собранные подписи будут использованы в ходе предстоящих общественных слушаниях, а также будут отправлены руководству страны.

Как сообщал УНИАН, в июле римско-католическая община Севастополя начала бессрочную информационную акцию по возврату верующим здания храма. У кинотеатра «Дружба», под который в послевоенные годы используется здание (ул. Шмидта, д.1) прихожанами римско-католического прихода выставлена палатка, в которой закреплены крупные фото храма образца 1912 года (год постройки храма) и 1944 года (когда храм пострадал от бомбежки), и организован сбор подписей, которые будут представлены на готовящихся общественных слушаниях. Цель акции - информировать горожан об исторической правде, о том, что 100 лет назад на месте кинотеатра был костел.