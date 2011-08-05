Украинский фондовый рынок обвалился следом за мировыми

Украинский фондовый рынок обвалился вслед за мировыми рынками. Так, индекс Украинской биржи, по состоянию на 11:40, обвалился на 3,78% - до 2123,91 пунктов, сообщает сайт биржи.

Индекс ПФТС снизился на 1,49 % - до 850,34 пунктов.

Как сообщал УНИАН, с открытием сегодняшних торгов на торговых площадках Европы биржевые индексы стали снижаться вслед за американскими индексами, которые рухнули накануне. Так, индексы Dow и S&P снизились в четверг, 4 августа, более чем на 4%, а Nasdaq лишился 5%.