Застройщикам заповедных улиц Киева оставили лазейку в законе

Депутат Киевсовета (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ допускает заговор власти и застройщиков относительно скандальных строительных объектов столицы.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА.

Депутат считает, что принятое Киевсоветом решение «О приостановке проведения строительства в пределах улиц Ирининская, Рейтерская, О.Гончара, Большая Житомирская, Михайловская и Михайловский переулок» оставляет застройщикам шанс продолжать работы. «Что они и делают, применив аморальные подходы, разработанные владельцами постыдной застройки на метро «Театральная», – отмечает пресс-служба.

«Термин «приостановка», который фигурирует в решении Киевсовета, предполагает не снос объекта, а то, что работы отложены. Таким образом, владельцы вместо прекращения работ имитируют так называемое консервирование», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат объяснил, что в случае со строительством на метро «Театральное» так называемое «консервирование» заключалось в том, что застройщики быстро построили стены и крышу торгового комплекса, против которого активно выступали киевляне, якобы для того, чтобы избежать разрушения построенной конструкции и купола метро.

“Власть не мешала этому ускоренному строительству, что вызывает удивление и подозрение о закулисных договоренностях власти и застройщиков”, - говорится в сообщении пресс-службы депутата.

А.БРИГИНЕЦ считает, что развитие событий вокруг строительства на ул. О.Гончара покажет, существуют ли неофициальные договоренности между застройщиками и властью на этом объекте. «Власть отчитается ЮНЕСКО о принятом Киевсоветом решении, а строители будут «консервировать» дальше. Поэтому только консолидированные усилия киевлян, которые объединятся в один мощный кулак и заблокируют какую-либо деятельность на этом строительстве, сможет активизировать власть и вынудить ее принять все необходимые меры, чтобы приостановка строительства не превратилась в ускорение строительства», - отмечает А.БРИГИНЕЦ.

В пресс-службе также сообщили, что на днях А.БРИГИНЕЦ обратился к министру культуры Николаю КУЛИНЯКУ с просьбой отозвать согласования, предоставленные структурными подразделениями Министерства культуры Украины относительно застройки исторической части Киева. Также глава Постоянной комиссии Киевсовета просит наложить мораторий на выдачу каких-либо согласований для строительства до принятия властью окончательной позиции относительно судьбы исторической части Киева.

Как сообщал УНИАН, на днях А.БРИГИНЕЦ заявил, что сомневается, что принятое Киевсоветом решения «О приостановке проведения строительства в пределах улиц Ирининская, Рейтерская, Олеся Гончара, Большая Житомирская, Михайловская и Михайловский переулок» станет препятствием для строительных работ в пределах улиц, которые входят в охранную зону Софийского собора.