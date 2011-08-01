Пожар уничтожил документы о самых дорогих землях вокруг Львова

Во Львовской области в результате поджога уничтожена документация в кабинете начальника Управления Госкомзема в Пустомытовском районе области.

Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

В частности, по данным собеседника агентства, 31 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в 5.15 возник пожар в доме на улице Заводской, 10 в г. Пустомыты. Подразделениями МЧС пожар был локализован в 5.45.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что пожар возник в помещениях Управления Госкомзема в Пустомытовском районе Львовской области, которое находится на втором этаже четырехэтажного дома. Помещение не охранялось и не находилось под сигнализацией.

Пожаром уничтожено имущество и документация в кабинете начальника Госкомзема.

В комментарии УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК сообщил, что неизвестные просверлили дыру в оконной раме и вылили внутрь помещения бензин.

Он также отметил, что с места происшествия была изъята бутылка из-под горючей смеси, которая направлена для проведения соответствующей экспертизы.

«Возбуждено уголовное дело по факту поджога», - сообщил Д.ХАРЧУК.

Следует отметить, что Пустомытовский район находится вокруг Львова, а земельные участки в этом районе - самые дорогие в области.