Спасательные работы на шахтах завершены: погибли 37 горняков

Количество погибших вследствие аварии на шахте "Суходольская-Восточная" Луганской области увеличилось до 26 чел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«По состоянию на 6 час. 31 июля поисково-спасательные работы завершены. Погибли 26 горняков, 2 пострадали», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным МЧС, изъяты из-под завалов тела погибших горняков на шахте им. Бажанова в Макеевке Донецкой области.

Погибли 11 шахтеров и 4 - пострадали (3 горняка в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу г. Макеевки и 1 горняк в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу г. Донецка).

Поисково-спасательные работы завершены.

Как сообщал УНИАН, взрыв на шахте „Суходольская-Восточная” произошел 29 июля в 01.57 на горизонте 915 м.

В Макеевке трагедия произошла в тот же день в 09.23 – обвалился башенный копр.