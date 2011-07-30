Украинский корабль выйдет на парад ко Дню ВМФ России

Большой десантный корабль «Константин Ольшанский» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 31 июля примет участие в параде боевых кораблей Черноморского флота Российской Федерации, посвященном Дню Военно-морского флота РФ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Корабль уже стоит в Севастопольской бухте в первой линии кораблей, которые будут участвовать в параде, отметили в пресс-центре.

По данным пресс-центра, 31 июля в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВМФ Российской Федерации также примут участие члены Военного совета украинского флота, рота почетного караула и оркестр ВМС Вооруженных сил Украины.

День ВМФ России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 15 июля подписал Указ, которым отменил проведение 24 августа 2011 года парадов войск в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также городах, где расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных Сил Украины.

Президент также постановил отказаться от изготовления памятного юбилейного знака «20 лет независимости Украины».

Сэкономленные бюджетные средства Глава государства поручил Правительству направить на финансирование мероприятий по усилению социальной защиты населения, говорится в Указе Президента.