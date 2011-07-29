На шахте в Макеевке - один погибший, трое пострадавших, еще 11 разыскивают

В результате аварии на шахте имени Бажанова ГП "Макеевуголь" в Макеевке Донецкой области погиб один горняк, трое пострадали, еще 11 ищут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

В ведомстве напомнили, что сегодня утром на поверхности шахты произошло разрушение наземной части ствола клетевого подъема – устройства для подъема-спуска людей и груза высотой 65 метров.

По состоянию на 11.30 было известно о гибели одного горняка, двух спасенных, судьба еще десяти была неизвестной.

По состоянию на 13.30 один человек погиб, трое госпитализированы в больницу №1 в Макеевке (одного из пострадавших спасли сотрудники МЧС). Судьба 11 – не известна.

Поисковая операция продолжается.

На месте аварии работают 13 пожарно-спасательных отделений ГУ МЧС в Донецкой области и 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Работа шахты временно приостановлена. Причина разрушения устанавливается.