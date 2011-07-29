На шахте в Макеевке один горняк погиб, судьба 10 - неизвестна

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству чрезвычайных ситуаций и Службе безопасности Украины тщательным образом изучить все обстоятельства аварии, которая произошла на шахте имени Бажанова в городе Макеевка Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, авария на шахте имени Бажанова в Макеевке произошла сегодня утром: обвалилась наземная часть ствола клетевого подъема (башенного копра) - устройства для подъема-спуска людей и груза высотой 65 метров. По данным Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области, башенный копр был построен в 1953 году.

По данным МЧС на 11.30, в результате аварии один горняк погиб, двоих спасли, судьба 10 остается неизвестной.