Конгрессмены США не стали голосовать по вопросу госдолга
09:26, 29 июля 2011Общество
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Дедлайн - 2 августа
Сегодня стало известно, что голосование в палате представителей по вопросу о повышении потолка госдолга США, намечавшееся на четверг, не состоялось. Об этом со ссылкой на ВВС сообщает Коммерсант-Украина.
Руководство республиканцев, имеющих большинство в палате, отказалось от планов провести голосование, поскольку многие члены партии не поддержали законопроект спикера Джона Бейнера.
Демократы, контролирующие сенат, также не поддерживают предложение республиканцев.
Если ко 2 августа компромисса достичь не удастся, США могут оказаться не в состоянии выполнять свои обязательства, в том числе выплачивать долги.
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