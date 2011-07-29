Конгрессмены США не стали голосовать по вопросу госдолга

Сегодня стало известно, что голосование в палате представителей по вопросу о повышении потолка госдолга США, намечавшееся на четверг, не состоялось. Об этом со ссылкой на ВВС сообщает Коммерсант-Украина.

Руководство республиканцев, имеющих большинство в палате, отказалось от планов провести голосование, поскольку многие члены партии не поддержали законопроект спикера Джона Бейнера.

Демократы, контролирующие сенат, также не поддерживают предложение республиканцев.

Если ко 2 августа компромисса достичь не удастся, США могут оказаться не в состоянии выполнять свои обязательства, в том числе выплачивать долги.