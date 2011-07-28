Укрзализныця потратит на благотворительность почти 4 миллиона

“Укрзалізниця” потратит на благотворительность 3,6 миллионов гривен. Об этом сообщает Правительственный портал.

В 2011 году “Укрзалізниця” продолжает благотворительную акцию по бесплатной перевозке детей-сирот и детей, которые остались без родительской опеки; детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших во время выполнения служебных обязанностей, и детей погибших шахтеров. В этот перечень добавили детей погибших железнодорожников.

Также «Укрзалізниця» продлила акцию по бесплатному предоставлению в поездах постельного белья и чая инвалидам и участникам войны, в том числе Великой Отечественной и участникам боевых действий.

Всего в 2011 году на благотворительность запланированы расходы 3,6 млн. грн. В частности, на бесплатный проезд детей свыше 2,5 млн. грн. и на предоставление постельного белья и чая инвалидам и участникам войны, в том числе Великой Отечественной и участникам боевых действий около 1,1 млн. грн.