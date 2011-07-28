В ПР предлагают отменить ответственность за самогоноварение

Народный депутат от Партии регионов Олег НАДОША предлагает отменить ответственность за самогоноварение.

Об этом говорится в зарегистрированном им 27 июля законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях».

Проектом закона предложено изъять статью 176 из Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает наложение штрафа от 3 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашнего производства, изготовления или хранения без цели сбыта аппаратов для их производства.