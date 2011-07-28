В ПР предлагают отменить ответственность за самогоноварение
10:45, 28 июля 2011Общество
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Законопрект Надоши
Народный депутат от Партии регионов Олег НАДОША предлагает отменить ответственность за самогоноварение.
Об этом говорится в зарегистрированном им 27 июля законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях».
Проектом закона предложено изъять статью 176 из Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает наложение штрафа от 3 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашнего производства, изготовления или хранения без цели сбыта аппаратов для их производства.
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