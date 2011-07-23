На Буковине предприниматель взял в заложники иностранца

В Черновицкой области в результате проведения специальной операции задержан 47-летний житель города Черновцы, частный предприниматель, который с целью вымогательства денег удерживал в заложниках иностранца.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, предварительно установлено, что предприниматель на улице захватил 37-летнего иностранного гражданина (имеет вид на жительство в Украине), на собственном автомобиле вывез его в свой гостиничный комплекс, где удерживал в подвальном помещении и требовал возвращения денежного долга. Заложник освобожден.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).