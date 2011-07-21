Милиция ищет, кто устроил гулянку над Вечным огнем в Крыму

В интернете появилось видео, на котором молодые люди поют содержащую ругательства песню возле Вечного огня в Симферополе. Милиция начала проверку по данному факту.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь симферопольского горуправления МВД Оксана СОРОКОПУДОВА.

«Мы сами увидели (ролик) сегодня днем. Факт зарегистрирован, проводится проверка, будем искать эту группу людей, свидетелей, устанавливать, какие патрули работали», - сказала О.СОРОКОПУДОВА.

Один из блогеров выложил видео еще на прошлой неделе, но популярные интернет-сайты поместили его на своих страницах только сейчас.

«Гуляли с другом по ночному парку недавно, общались за жизнь. Вдруг услышали какой-то шум от Вечного огня, решили заглянуть разведать, а там - концерт. Реально сидит тусовка с гитарой, микрофоном и усилком, и поют песенки, распивая спиртное», - написал пользователь «Живого журнала».