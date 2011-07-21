В столкновении трех авто два человека погибли, восемь пострадали

В Черкасской области при столкновении трех автомобилей погибли два человека и восемь пострадали, в том числе трое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июля в 14.16 вблизи с. Чапаевка Золотоношского района, на 16-м километре автодороги Золотоноша – Смела - Умань.

Водитель легкового автомобиля „Renault Logan” выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с легковым автомобилем „ВАЗ - 2199” и лобовое столкновение с легковым автомобилем „ВАЗ - 2107”.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека и 8 человек, из них 3 детей, с травмами разной степени тяжести госпитализированы», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.