Нафтогаз подписал документы о кредитах на модернизацию трубы

НАК «Нафтогаз Украины» подписал с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком документы о кредитовании модернизации газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, документы были подписаны сегодня.

«Нафтогаз Украины» подписал с Европейским банком реконструкции и развития меморандум, а с Европейским инвестиционным банком – письмо о намерениях, в которых фиксируются намерения банков по финансированию проекта модернизации украинской ГТС.

Согласно документам, средства по 154 млн. долл. от каждого банка планируется выделить уже в текущем году.

Как сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК, кредит ЕБРР планируется выделить на 15 лет под госгарантии.

В сентябре, отметил он, компания Mott MacDonald должна будет предоставить отчет о проекте модернизации, и затем будет принято решение о выделении кредита.

«Мы надеемся подписать проект в этом году», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года.

В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня надежности работы газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», руководство «Нафтогаза» приняло решение относительно финансирования в 2011 году начала работ по проекту «Реконструкция линейных сооружений газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (I очередь)» за счет собственных средств.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» планирует вложить 543 млн. долл. в модернизацию первой очереди газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Также планируется, что 308 млн. долл. из этой суммы будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

Работы по модернизации планируется проводить от 3 до 5 лет в зависимости от конкретных нужд. На модернизацию всего газопровода нужно около 1,2 млрд. долл.

Сегодня Украина начала реализацию проекта «Модернизация и реконструкция магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород». Реализация проекта началась сваркой символического золотого стыка трубопроводов, в которой приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО. Также в мероприятии приняли участие руководство НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Укртрансгаз», представители международных финансовых организаций и зарубежных газовых компаний.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.