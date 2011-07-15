Янукович требует ужесточить борьбу за бюджетную дисциплину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обеспокоен состоянием борьбы с нарушениями бюджетного законодательства и требует усиления работы в этом направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сказал советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ.

Он подчеркнул, что 15 июля Президент Украины создал межведомственную рабочую группу по подготовке предложений об усовершенствовании законодательного регулирования в сфере борьбы с нарушениями бюджетного законодательства. «Рабочая группа должна изучить, каким образом правоохранительные органы Украины осуществляют борьбу с нарушением бюджетной и финансовой дисциплины. То есть ее первейшая задача – проанализировать статистические данные, которые свидетельствуют о количестве актов, других документов, которые принимаются органами Государственной финансовой инспекции Украины, и каким образом они дальше реализовываются через правоохранительную систему Украины», – сообщил А.ПОРТНОВ.

По его словам, межведомственная рабочая группа сделает анализ по количеству уголовных дел, которые закончились судебными решениями и которые ими не завершились, и почему. «Мы также проанализируем, чего не хватает правоохранительным органам, чтобы они консолидировали свои усилия и отработали единую методологию подхода к борьбе со злоупотреблениями в финансовой сфере, прежде всего, с нарушениями бюджетной дисциплины», – подчеркнул А.ПОРТНОВ.

Он сообщил, что в соответствии с Распоряжением Президента Украины, рабочая группа в недельный срок должна утвердить план своей работы, а в трехмесячный – доложить о результатах и предложить пакеты соответствующих законов и других решений.

«Задача стоит так: срочно проанализировать и предложить ряд законов, в том числе рассмотреть вопрос о возможности создания единой системы органов, возможно, новой системы органов, которые будут полностью отвечать за контроль над расходами государственного бюджета и одновременно расследований правонарушений в этой сфере», – сообщил руководитель межведомственной рабочей группы А.ПОРТНОВ.